Власти Чехии предложили расширить Шенгенскую зону

Чешский премьер Андрей Бабиш озвучил предложение, касающееся включения новых государств в Шенген.

Болгарию, Сербию, а также Хорватию и Румынию власти Чешской Республики предложили включить в Шенгенскую зону. Премьер-министр страны дополнительно отметил, что ЕС не имеет четкой стратегии, направленной против нелегальной миграции.

Политическое руководство Чехии намеревается актуализировать накопившиеся вопросы по части функционирования Шенгена, а также проблемы, связанные с незаконной миграцией людей, в ходе международной политологической конференции «Стратегический форум».

Бабиш подчеркнул, что Евросоюзу необходимо установить эффективные барьеры для защиты объединения от беженцев-нелегалов, которые сейчас могут возрасти в количестве на фоне происходящего в Афганистане.