Регионам подлили красного. КПРФ и «Коммунисты России» повысили градус борьбы за голоса

За несколько недель до единого дня голосования Прикамье стало ареной для политического противостояния двух непримиримых соперников со схожими лозунгами и символиками. Последователи идей Ленина из КПРФ решили вытеснить «Коммунистов России» (Коммунистическая партия Коммунисты России, КПКР) с выборов в гордуму Перми и даже обратились ради этого в Ленинский районный суд города.

Свои претензии соратники Геннадия Зюганова направили в адрес 23-летнего инженера Евгения Любимова. Он якобы не указал в подписных листах, что является членом ЦК КПРК. Подобная скромность возмутила первого секретаря местного крайкома КПРФ Ксению Айтакову.

Переходя от частного к общему, она обвинила идеологических союзников в «спойлерстве» (попытке оттянуть голоса у конкурентов без намерения победить на выборах) и заверила журналистов, что «Коммунисты России» нацелились на несколько процентов электората КПРФ. Во все остальное время КПКР живет «от выборов до выборов», не появляясь на информационном горизонте в периоды затишья, добавила Айтакова.

Фемида, впрочем, не встала на сторону КПРФ и оставила в силе решение избиркома о регистрации списка «Коммунистов России». Уполномоченный представитель партии Дмитрий Каргапольцев развеял миф о незаконном выдвижении Евгения Любимова и объяснил, что его единомышленники действовали в рамках закона.

twitter.com / @RussiaUN

В стане КПКР к противостоянию с партией Зюганова отнеслись более взвешенно:

«У нас с КПРФ одна идеологическая платформа, но мы боремся за электорат "Единой России", — раскрыл подробности Каргапольцев. — Никаких принципиальных противоречий у нас с КПРФ, в отличие от партии чиновников и олигархов, нет. Мы хотим улучшить результат на выборах, но не за счет КПРФ».

Спорные регионы

Битва двух главных коммунистических партий России за электорат в преддверии выборов — история уже традиционная. И одним Пермским краем она, к сожалению или к счастью, не ограничивается.

Функционеры КПРФ в Алтайском крае, к примеру, нашли «множественные нарушения» в подписях избирателей, собранных именно «Коммунистами России». После этого они обратились к правоохранителям и потребовали снять общекраевой список алтайских выдвиженцев от КПКР с выборов в местный парламент. На момент публикации суд не вынес окончательного решения по делу.

Невские Новости / Степан Яцко

Примечательно, что история произошла спустя несколько дней после снятия с выборов Павла Петряшева — кандидата в региональный парламент от КПРФ по одномандатному округу № 3, который пытался скрыть судимость. Выяснилось, что в еще в советские времена Петряшев нарушил ленинский завет о коллективной собственности и совершил кражу.

В Саратовской области первыми выпад в сторону оппонентов сделали «Коммунисты России». Кандидат в городскую думу по Балашовскому одномандатному округу №165 Дмитрий Архипов уличил замруководителя фракции КПРФ в Саратовской областной думе VI созыва Николая Бондаренко в сотрудничестве со структурами осужденного блогера Алексея Навального, которые признаны экстремистскими и запрещены в стране.

Такие стычки «на местах» между КПРФ и КПКР идут с 2012 года (когда партию «Коммунисты России» зарегистрировал Минюст). Все это время обе левые силы ведут непримиримую борьбу за избирателей, рассуждает политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Претензии у КПРФ и КПКР давние, ведь они играют на одном и том же электоральном поле, по сути претендуя на голоса одних и тех же избирателей, — объясняет эксперт. — Ведь обе партии в ядре своей идеологии имеют предложения вернуться к идеалам СССР, уважению к Сталину, Ленину и так далее. Риторика в формате: "Back In The USSR". Традиционные коммунисты [КПРФ] видят угрозу в лице "Коммунистов России" и стараются всячески их вычищать с избирательных округов и территорий, где КПКР рассчитывают победить».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Алтайский край, Саратовская область и Прикамье как раз входят в число регионов, где подопечные лидера КПРК Максима Сурайкина могут составить реальную конкуренцию КПРФ. В масштабах страны окружение Геннадия Зюганова не воспринимает оппонентов, как серьезных соперников, но в отдельно взятых округах «Коммунисты России» вполне могут «откусить» пару процентов голосов.

«В этих регионах [Прикамье, Алтай и Саратовская область] "Коммунисты России" надеются набрать много. Они всячески борются с теми, кто может им помешать это сделать», — заключил Сергей Старовойтов.

Экспертное сообщество полагает, что снятия с выборов Максима Сурайкина или его региональных представителей ждать не стоит, поэтому КПРФ придется смириться с наличием конкурента в указанных областях.

Справка ПС

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в органы власти разного уровня, в том числе в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».