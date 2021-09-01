Президент России перечислил изменившие демографию в стране факторы

Владимир Путин прокомментировал перспективы роста населения в стране.

Во время встречи с учениками Всероссийского детского центра «Океан» российский лидер затронул проблемы демографии. Путин отметил, что если бы на долю страны не выпало два крупных распада в прошлом веке, то сейчас в государстве могло бы проживать до 500 млн человек.

Первым фактором, повлиявшим на демографическую обстановку в стране, стала революция 1917 года и гибель Российской империи. Следующим серьезным ударом по России стало крушение Советского Союза.

Президент подчеркнул, что сейчас важно проанализировать произошедшее и не допустить подобного развития событий в будущем.