Против врио начальника изолятора в подмосковной Истре возбудили дело

Временно исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре подозревается о превышении должностных полномочий.

Следователи инициировали расследование уголовного расследования после побега из изолятора пяти заключенных в первых числах августа. Впоследствии обвинения получили два сотрудника изолятора.

Согласно предварительной версии, заключенные смогли совершить побег, скрутив замки с двери камеры с помощью гаечного ключа. Также они сорвали навесной замок на воротах. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».