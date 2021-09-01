Несовершеннолетняя петербурженка пыталась сбежать в Финляндию накануне 1 сентября

Сотрудники полиции вернули домой 16-летнюю девушку, которая вместе с подругой захотела отправиться на такси в Финляндию.

Мать пропавшей накануне сообщила в полицию об исчезновении своей дочери. По словам женщины, ее дочь отправилась погулять со знакомой из интернета, а после сказала, что останется у нее ночевать. При этом девочка не стала называть адрес подруги.

Девушки оформили такси до Финляндии, однако на границе автомобиль был остановлен. По прибытию пограничные службы проверили документы девушек, а затем связались с матерью сбежавшей. В настоящий момент несовершеннолетняя доставлена домой. Информации о ее знакомой из социальных сетей не сообщается.