Народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни

Советская и российская актриса театра и кино Тамилла Агамирова умерла у себя дома в возрасте 93 лет. Ее не стало спустя два месяца после похорон мужа, актера Николая Сличенко.

Журналисты сообщают, что звезда отечественной театральной сцены умерла в своем доме, который находится в поселке Николина гора в Подмосковье. Официальная причина смерти знаменитости пока не названа.

Сильным ударом для 93-летней Агамировой стала смерть любимого супруга, народного артиста СССР Николая Сличенко. Он скончался 2 июля этого года. Актриса тяжело переживала утрату мужа, в браке с которым прожила порядка 60 лет. В их семье родились трое детей.

Наибольшую известность в кино народной артистке РСФСР Тамилле Агамировой принесла игра в фильме «Дон Кихот», в котором она снялась на заре своей актерской карьеры в 1957 году. После 1965 года актриса предпочла уйти из кинематографа, посвятив свою жизнь театру.