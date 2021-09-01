Сергей Лавров рассказал, что помешало ввести безвизовый режим для граждан Грузии

Москва готова сотрудничать с Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступал перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. По его словам, если Грузия не желает сохранять покровительство Запада, то Россия готова нормализовать отношения.

Лавров напомнил, что Тбилиси ранее вводили безвизовый режим для россиян. Москва планировала осуществить ответный шаг, однако произошел неприятный инцидент. В Грузии совершили грубую провокацию против российской парламентской делегации, которая прибыла на заседание международной ассамблеи православия.