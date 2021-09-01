Егор Ефросинин принес серебро российской команде на Паралимпиаде

Российский пловец Егор Ефросинин вторым финишировал в плавании на дистанции 100 метров брассом и принес команде ПКР серебряную награду.

Ефросинин принимал участие в соревнованиях среди мужчин на 100 метров брассом в категории SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, в том числе с ампутацией конечностей. Он пришел к финишу за 1 минуту 16,43 секунды и стал серебряным призером.

Лучший результат показал колумбиец Карлос Даниэль Серрано Сарате, его время составило 1 минуту 12,01 секунды. Бронза досталась спортсмену из Австралии Блейку Кокрэйну, финишировавшему со временем 1 минута 16,97 секунды.

Паралимпийские игры в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. Россияне участвуют в международных соревнованиях без национального флага, гимна и другой символики из-за действующих санкций WADA после антидопингового скандала.