Российский велосипедист Кузнецов завоевал золото летней Паралимпиады в Токио

Руслан Кузнецов выиграл шоссейную велосипедную гонку в рамках 16-й летней Паралимпиады, которая проходит в Японии.

Российский паралимпиец Руслан Кузнецов 1 сентября финишировал первым в шоссейной велосипедной гонке на 79,2 километра и стал победителем Игр в Токио. Бронзовый призер Кубка мира преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Второе место занял швейцарский велосипедист Хайнц Фрей. Третьим стал Вальтер Аблингер из Австрии.

Кузнецов принес сборной России 28-е золото на Паралимпиаде в Токио. Турнир в Японии завершится 5 сентября. Сборную России в Токио представляют 242 паралимпийца. Они выступают в 19 видах спорта из 22.