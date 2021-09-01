Полиция задержала депутата за сломанную дверь подъезда и нападение на людей в Смоленске

В Смоленске полиция задержала депутата областной Думы. Члена одной из известных политических партий подозревают в дебоше.

Согласно предварительным данным, народный избранник выломал входную дверь в квартиру своей девушки и толкал ее мать, нецензурно при этом выражаясь. Причина конфликта между возлюбленными неизвестна. После всплеска агрессии, члена политической партии доставили в отдел полиции, где он предъявил правоохранителям удостоверение депутата.

Официальных комментариев об инциденте от МВД по Смоленской области еще не поступало. Проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, и будет принято процессуальное решение.

Накануне в дежурную часть аэропорта Шереметьево доставили одного из пассажиров рейса Москва — Симферополь. Мужчину сняли с самолета за неадекватное поведение.