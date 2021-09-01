Пловчиха Павлова пополнила медальную копилку сборной России на Паралимпиаде

Мария Павлова принесла сборной России очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх, выиграв соревнования по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

Россиянка Мария Павлова стала победителем соревнований по плаванию на 100 метров брассом в рамках 16-й летней Паралимпиады. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 31,44 секунды и завоевала золотую медаль. Второе место заняла пловчиха из США Джессика Лонг. Бронзовым призером Паралимпиады стала Тиффани Томас Кейн, представляющая сборную Австралии.

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА спортсмены из РФ выступают в Токио под флагом ОКР. Российские паралимпийцы представлены в 19 видах спорта из 22.