Школьник с Дальнего Востока попросил Путина подписаться на его YouTube-канал

Десятилетний мальчик с Дальнего Востока обратился к президенту России Владимиру Путину подписаться на его YouTube-канал.

Глава государства прибыл в регион с рабочим визитом 1 сентября. Путин пообщался с местными учащимися школ и поднял ряд важных вопросов. Один из участников мероприятия рассказал президенту о своем YouTube-канале «Красная вилка».и поросил главу государства стать его подписчиком.

«Ладно, хорошо. Подумаем», — сказал Путин.

Президент России с детства хотел служить Отечеству, рассказал он школьникам в ходе мероприятия. По словам главы государства, его мечта осуществилась.