Сергей Лавров: Россия не стремится к конфронтации с Западом

Москва готова сотрудничать с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что Москва готова к сотрудничеству с западными коллегами. По его словам, российская сторона не стремится к конфронтации. Однако сотрудничество с другими странами должно основываться не на принципе «учитель-ученик», добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал высказывания президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона о необходимости прекратить навязывание западной демократии другим странам. Российский министр отметил, что Москва позитивно оценивает подобные сигналы.