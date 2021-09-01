В МИД России поддержали заявления Байдена и Макрона о прекращении навязывания демократии

Москва приветствует заявления западных политиков о необходимости прекратить навязывание демократии другим странам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступал перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Он прокомментировал высказывания президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона. По словам Лаврова, политики почти в одно время заявили о необходимости прекратить вмешательства во внутренние дела других государств.

Министр отметил, что Москва поддерживает такую позицию. Россия давно призывала прекратить навязывание демократии западного образца, добавил глава МИД.