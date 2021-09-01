Президент России упрекнул США в нулевом результате афганской миссии

Миссия Соединенных Штатов в Афганистане за 20 лет дала нулевой, а то и отрицательный результат. Такую точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что американцы многие годы пытались внедрять в исламской республике свои нормы и стандарты жизни.

«Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал... и тем более — для тех людей, которые живут в Афганистане», — заявил Путин в рамках беседы с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан».

Вашингтон весной начал выводить военные силы из Афганистана. Последний самолет ВВС США покинул Кабул в ночь на 31 августа. В тот же день представитель политбюро движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) заявил, что республика «полностью под контролем движения».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации