СК возбудил уголовное дело из-за расстрела мирных жителей Орловской области в годы ВОВ

Следователи изучили рассекреченные ФСБ архивы о гибели людей из-за действий нацистов под Орлом в период Великой Отечественной войны.

По данным правоохранителей, рядом с деревней Пешково ранее были обнаружены скелеты 28 людей, смерть которых наступила из-за огнестрельных ранений. Во время войны в регионе действовал немецкий карательный отряд. Им командовал экс-офицер Красной Армии, имевший прозвище «Гетман». Помимо него в преступную группу вошли еще несколько солдат-перебежчиков, сообщает пресс-служба СК. Они руководили расстрелами людей в Знаменском районе области. Жертвами злоумышленников стали старики, женщины, а также несовершеннолетние.

Всего за период оккупации, длившийся в регионе с октября 1941 года по август 1943 года, было убито свыше 80 тыс. человек. Нацисты также угнали более 200 тыс. местных жителей на каторгу в Германию.