Путин: нельзя позволять «болтунам» распространять мифы о блокаде Ленинграда

Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя позволять «болтунам» распространять мифы о блокаде Ленинграда в военные годы.

Владимир Путин в День знаний с рабочим визитом приехал во Владивосток. Российский лидер встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан», где высказался в том числе о мифах, связанных с блокадой Ленинграда.

«Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы — тех, кто говорит об этом сегодня», — заявил Владимир Путин.

Российский президент отметил, что в современном мире существует много информационного мусора, который часто подается как истина последней инстанции. Он попросил подрастающее поколение верить только проверенным фактам.