Режим ЧС ввели в районе взрывов на складах воинской части в Казахстане

Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части ранее произошли взрывы.

Такое решение главы региональной администрации Бердибека Сапарбаева опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

«Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области», — заявлено в тексте размещенного документа.

Руководителем ликвидации ЧС был назначен замглавы области Талгат Мамаев. На него возложена обязанность организовать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий взрывов.