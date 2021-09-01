Роковой католик. В Италии предрекают отречение от престола папы римского Франциска

В Ватикане вновь заговорили о возможном добровольном отречении от Святого престола папы римского Франциска (в миру Хорхе Марио Бергольо), сообщает итальянская газета Libero. По данным журналистов, желание главы Ватикана и католической церкви сложить с себя полномочия связаны с перенесенной в июле операцией, в ходе которой ему удалили часть толстой кишки.

В СМИ отметили, что первые сообщения о грядущей отставке понтифика появились незадолго до его выписки из больницы. Так, 13 июля итальянский журналист Сандро Магистер опубликовал статью, в которой предрек новый созыв конклава (коллегия кардиналов, избирающих папу римского) в ближайшем будущем.

«Причиной отказа Бергольо [от престола] стал в первую очередь не его возраст, а состояние здоровья, которое внезапно и неожиданно оказалось в центре внимания после операции 4 июля в больнице Джемелли. На самом деле это не было запланированным вмешательством (говорят, что даже госсекретарь кардинал Паролин не знал о госпитализации). Более того, похоже, что доктора Джемелли хотели бы, чтобы папа оставался в больнице подольше», — написали итальянские СМИ.

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С XIV века в Ватикане заведено, что папа римский избирается на пост пожизненно. Однако последнее собрание конклава состоялось в 2013 году при живом предшественнике Франциска Бенедикте XVI. Тогда он тоже из-за проблем со здоровьем нарушил многовековую традицию и добровольно отрекся от престола в возрасте 85 лет. Столько же, к слову, исполнится 17 декабря и Бергольо.

Между тем в Ватикане уже гадают, кто может стать преемником нынешнего правителя. По мнению итальянцев, на пост претендуют сразу два человека из конклава. Это государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин, которого поддерживают преимущественно западные кардиналы, и священник Маттео Мария Цуппи, которого лоббируют выходцы из стран «третьего мира».

wikipedia.org / Peter Geymayer

Примечательно, что Франциско вошел в историю как первый папа из Нового Света — Бергольо родился на американском континенте в Аргентине. Кроме того, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим за признание однополых гражданских союзов, хотя до восхождения на престол был категорически против легализации браков между представителями ЛГБТ-сообщества в родном Буэнос-Айрэсе.

Нынешний понтифик всегда отличался скромностью. При вступлении в должность он отказался от кольца рыбака из чистого золота, во все века символизирующего папский сан, в пользу серебряного перстня с позолотой. Трон во дворце по настоянию Франциско был заменен на простое кресло. На публике он зачастую появляется не в бронированном автомобиле, а на машине среднего класса. На свое 80-летие понтифик разделил свой завтрак с бездомными, уборщиками и поварами.

Также Бергольо стал первым главой Римско-католической церкви, кто встретился с российским патриархом Кириллом, возглавляющим РПЦ. Это поистине историческое событие свершилось 12 февраля 2016 года на Кубе.

patriarchia.ru / Пресс-служба Московского Патриархата

В 2014 году Франциск стал первым папой римским, попавшим на обложку американского музыкального журнала Rolling Stone. А годом позже в интернете стремительно начала распространяться фотография молодого папы в футболке с изображением английской рок-группы Black Sabbath. Позже, конечно, выяснилось, что снимок подделали.

Однако легенды о пристрастии понтифика к тяжелой музыке все же оказались небеспочвенными. В ноябре 2015 года Франциск выпустил альбом Wake up, в который вошли 11 самых знаменитых проповедей папы, часть из которых стилизовали под рок.

Столь прогрессивную идеологию нынешнего главы Ватикана сегодня вряд ли можно назвать его главной заслугой, считает протодиакон Русской православной церкви, писатель, религиозный и общественный деятель Андрей Кураев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник «Политики Сегодня» отметил, что Франциско лишь продолжил дело предшественников, которые начали создавать новую эпоху в Римско-католической церкви по меньшей мере с середины 19 века.

«Франциску можно поставить в заслугу то, что за восемь лет своего пребывания у власти он не "забронзовел". То, что могло казаться первыми пиар-шагами, на самом деле оказалось его стилем жизни и общения», — считает Кураев.

Сам же Бергольо в интервью итальянскому радио COPE опроверг все сообщения, связанные со своей отставкой. Он добавил, что когда папа заболевает, всегда появляется «ветерок [намек на сбор] конклава». Франциск также поблагодарил врачей, которые настояли на хирургическом вмешательстве. По словам католического лидера, медбрат, объяснивший необходимость операции, спас ему жизнь.

Несмотря на недавнюю выписку из больницы, Бергольо заявил, что чувствует себя превосходно и готов вновь погрузиться в работу. Он уже возобновил проведение личных аудиенций, а 12 сентября планирует отправиться в четырехдневное турне за границу, в ходе которого посетит Венгрию и Словакию.