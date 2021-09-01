Президент России поздравил учащихся с новым учебным годом

Российский лидер Владимир Путин поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний. По случаю начала нового учебного года он выступил перед учениками и педагогами во Владивостоке.

Глава государства посетил детский центр «Океан» во Владивостоке, где состоялась встреча с местными школьниками.

«Хочу поздравить вас, всех школьников, всех учителей с замечательным праздником — с новым учебным годом», — заявил президент, выступая в детском центре.

Общаясь с учениками, Владимир Путин также обратил внимание, что его целью встречи со школьниками является пробуждение в них интереса к изучению истории своей родины.