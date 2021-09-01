«Шугалей 3. Возвращение»: спокойная жизнь откладывается

В четверг, 2 сентября, на телеканале НТВ состоится премьера фильма «Шугалей-3. Возвращение». Третья часть расскажет о возвращении социолога Максима Шугалея в Россию из Ливии, где он находился в плену у террористов более полутора лет.

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На протяжении прошлого года мировая общественность пристально следила за судьбой Шугалея, отправившегося в североафриканское государство для социологических исследований и оказавшегося в тюрьме. Первый фильм, вышедший в 2020 году, фактически в режиме реального времени передал события, происходившие тогда в Ливии.

Во время съемок второй киноленты глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что материалов достаточно для продолжения истории. Именно тогда стали появляться предположения, о чем будет третий фильм.

На сайте «Шугалея-3. Возвращение» зрители могут ознакомиться с трейлером фильма и саундтреком, записанным заслуженной артисткой РФ Татьяной Булановой. Многие уже успели оценить клип на песню «Твой путь домой».