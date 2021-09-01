Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча Россия — Хорватия

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче национальной команды с Хорватией.

Первую игру под руководством Валерия Карпина проведет сборная России по футболу 1 сентября. В преддверии матча с Хорватией экс-форвард национальной команды Роман Павлюченко указал на высокий уровень футболистов команды соперника, пишет «ВсеПроСпорт». Он усомнился в том, что сборная России добьется положительного результата.

«На мой взгляд, кардинальные изменения могут дать свои плоды, но для этого потребуется время. Трудно сказать, какой футбол продемонстрирует сборная в первой игре, однако вряд ли стоит ожидать стабильные 90 минут против крепкого противника», — подчеркнул Павлюченко.

Экс-нападающий «Спартака» и сборной России заметил, что хорватская национальная команда дошла до 1/8 финала Евро-2020 и уступила Испании лишь в дополнительное время. Павлюченко полагает, что подопечным Карпина будет тяжело доставить проблемы лидеру группы H. Матч сборных России и Хорватии начнется в 21:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.