Президент России прибыл во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Глава государства планирует пообщаться со школьниками.

Российский лидер также примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде. Кроме того, Путин 1 сентября по видеосвязи будет смотреть на открытие социальных объектов в Дагестане. Также у главы государства запланирована встреча с приморским губернатором Олегом Кожемяко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящем визите Владимира Путина на космодром Восточный. Событие состоится 4 сентября.