Баранец оценил боевую готовность стран СНГ на фоне тревожной обстановки в Афганистане

Совместные учения пяти стран СНГ «Боевое содружество» нацелены на отработку согласованных действий на случай, если условный противник вторгнется на территорию одного из дружественных государств. Направленность маневров продиктована тревожной обстановкой в Афганистане, который оказался во власти «Талибана»1* (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Основная стадия учений будет проводиться на полигоне Ашулук в Астраханской области 2 сентября при участии более двух тысяч военнослужащих из России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Кроме того, в «Боевом содружестве» задействованы свыше 200 единиц боевой и спецтехники.

«В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах», — сообщается на сайте Минобороны России.

Global Look Press / MOD Russia / via Globallookpress.com

Традиционно главными действующими силами на учениях «Боевое содружество» были подразделения ПВО, однако в этот раз смогут отличиться и представители других видов войск: основания угроза со стороны «афганского» направления — это попытка прорыва сухопутных границ стран СНГ с помощью легкой пехоты, обеспеченной модернизированными джипами.

Впрочем, нельзя оставлять без внимания и тот факт, что при выводе войск из Афганистана США «оставили» талибам десятки вертолетов, самолетов и переносных зенитно-ракетных комплексов. Таким образом, опасность вторжения на территории дружественных государств существует не только на суше, но и в небе.

Ко всему прочему, МИД РФ уже заявил, что опасность террористической атаки со стороны южноазиатского государства по-прежнему сохраняется.

Аналогичного мнения придерживается и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он отметил, что на данный момент нет никаких гарантий, что талибы не начнут активно применять внушительный американский арсенал против стран СНГ, поэтому на действующих учениях контртеррористическая направленность стала приоритетной.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Он допускает, что амбиции радикалов могут «вырасти из афганских штанишек» и распространиться на территории стран Содружества. В этом случае под угрозой могут оказаться Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Казахстан.

«Чтобы ни говорили талибы, которые приезжали в Москву на переговоры, и клялись, божились, что они на север не пойдут и в республики бывшего СССР вторгаться не будут, но знаете, обещать — не значит жениться. Неизвестно как они [талибы — Прим. ред.] себя поведут, когда окрепнут и сформируют армию на горе того оружия, которое им досталось на халяву», — объяснил собеседник «ПС».

Баранец напомнил, что непосредственно у границ Афганистана уже прошли совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана. В первую очередь военнослужащие отрабатывают задачи по согласованной работе коллективных сил быстрого реагирования. И «Боевое содружество» сейчас продолжает отработку маневров именно на упреждение гипотетической угрозы вторжения.

Благодаря подобным мероприятиям по подготовке войск к боевым действиям и регулярности, с которой их проводят, вооруженные силы ОДКБ всегда готовы отразить любую угрозу, уверен военный обозреватель «КП».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации