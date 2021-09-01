Споры плесени. Почему россияне разлюбили политические дебаты

Предвыборные дебаты в России — относительно молодой телевизионный жанр, заимствованный из США в начале 1990-х. Может, именно новизной объясняется его непопулярность, о которой заявляют социологи? Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, только 17% россиян заявили, что видели дебаты представителей партий накануне дня голосования.

Или же дело в качестве телебитв на политической арене? Еще 58% опрошенных считают дебаты политическим шоу, а не важным инструментом информирования избирателей о кандидатах и их программах.

Политолог Илья Гращенков с последним выводом не согласен: на дебатах кандидаты по сей день могут озвучить программные тезисы широкой аудитории. Интересные и содержательные цитаты «вирусятся» в интернете и СМИ, а вот смотреть на крики и размахивания руками желающих мало. По мнению политолога, проблема все-таки в жанровом вырождении. Формат пора вернуть к истокам — горячим риторическим сражениям политиков.

«Я согласен, что формат стал очень куцый. Дебаты — это все-таки споры, а не модерируемые рассуждения. Сейчас кандидаты практически высказываются монологами. Хорошо бы вернутся к дебатам, когда они могут друг другу задавать вопросы. Возвращение к сути дебатов сделало бы их по-прежнему актуальными», — заявил президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) в комментарии «Политике Сегодня».

Однако подобные выступления в 2021 году, кажется, претендуют на информативность и зрелищность еще меньше, чем им предшествующие.

youtube.com /

Социалист vs социалист

Раньше дебаты были ярче: «отжигал» не только Владимир Жириновский, обливавший соком Бориса Немцова и доводивший Ксению Собчак до слез накануне президентских выборов, но и куда менее резонансные политики. Еще четыре года назад глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин во время дебатов на «России-1» обещал «сломать челюсть» журналисту Максиму Шевченко и даже пытался это сделать — охранникам пришлось уводить лидера КПКР из студии силой.

В этот раз Сурайкин решил атаковать оппонента риторически, а не физически. 31 августа коммунист и социалист, сопредседатель партии «СР — За правду» Захар Прилепин, попытались поспорить, чья программа лучше. Как таковых дебатов не получилось: оба хвалили социализм и рекламировали одинаковые пункты своих программ, но с разными названиями. У Прилепина, например, «социальное жилье», у Сурайкина — «бесплатное жилье».

1tv.ru / Pr Scr

Позиция писателя известна: он выступает за консолидацию левых сил России и принуждает к этому даже КПРФ, угощая «монополистов» красного движения круассанами с кофе. Поэтому спорить с Сурайкиным Прилепин не пытался, а вот вождь «Коммунистов России» все-таки держался в рамках дебатов, не забывая напоминать зрителям о нужном номере в бюллетене и расхваливать свою партию. Только она, по заверениям политика, предлагает истинный социализм в то время, как конкуренты — «ремонт» капитализма.

«Только социализм дает человеку работу, здравоохранение, бесплатную зарплату, бесплатное жилье, достойную пенсию», — заявлял Сурайкин.

Оппоненты сошлись на том, что социализм — это хорошо, а в СССР была лучшая культура.

«Только социализм, делающий ставку не на рентабельность, не на монетаризм, не на заработок на людях, способствует развитию нашей страны», — вещал Прилепин.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Неизвестно, почему организаторы решили устроить дебаты между политиками с едва ли отличимой повесткой. Политолог Алексей Чеснаков считает, что победил все-таки Сурайкин.

«Не прилепинский формат. Нервничает, шепелявит, несет чушь, призывает голосовать за номер в бюллетене партии оппонента! Сурайкин же полностью сработал на свою аудиторию. Если, конечно, считать, что она у него существует. Несмешные клоуны», — заявил Чеснаков в Telegram-канале.

Косули раздора

Перед президентскими выборами в США Дональд Трамп в дебатах с Джо Байденом на всю страну стыдил последнего за покровительство сыну-кокаинисту и миллионные взятки из Украины. Перед выборами в Госдуму РФ Владимир Таскаев (Партия пенсионеров) и Сергей Капчук (Партия роста) схлестнулись не менее яростно, припомнив друг другу в эфире уголовные дела, по которым проходили обвиняемыми.

Суд признал Сергея Капчука виновным по делу о мошенничестве, совершенном в 90-х годах, и освободил по амнистии. У Таскаева в 2013 году были обнаружены две туши незаконно добытых косуль. Свое участие в охоте он отрицал.

Впрочем, к Партии пенсионеров есть вопросы куда интереснее.

«Яблоко» и украинский вопрос

Наиболее предметный разговор получился у представителя РФ в ПАСЕ Петра Толстого («Единая Россия») и главы «Яблока» Николая Рыбакова. Обсуждали оборону, внешнюю политику и ситуацию на Украине.

Рыбаков считает, что стране нужна контрактная армия вместо призывной, а бюджет на военные расходы слишком «раздут». Толстой же оппонировал, что «безопасность — это важно».

yabloko.ru / Партия ЯБЛОКО

В диалоге о внешней политике Толстой в очередной раз продемонстрировал позицию государственника: считает, что Россия не должна «капитулировать» перед странами Запада и новым антироссийским правительством Украины. Рыбаков же уверен: в том, что происходит в соседней стране, россияне «в значительной степени виноваты сами». Те, кто даже «шапочно» знаком с повестками двух партий, ничего нового не услышали.

И все же единственное, чего не хватало во всех этих «рандеву» — самих дебатов. Провокационных вопросов, разгромных ответов — пусть не всегда вежливого, но все же диалога двух конкурентов, за которым по-настоящему интересно наблюдать.

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы, кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».