Водитель внедорожника стал фигурантом дела после смертельного ДТП в Чите

Водитель автомобиля Nissan Terrano совершил наезд на двух человек, один из них погиб. Правоохранители возбудили уголовное дело.

По данным УГИБДД, после ДТП мужчина пытался скрыться с места происшествия, правоохранители успели его задержать. В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются. Уточняется, что пострадавшая девушка находится в отделении реанимации местной больницы. Ее спутника спасти, к сожалению, не удалось.

Выяснилось, что у виновника аварии не было прав на управление транспортом, к тому же он был пьян. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Задержанный может провести в тюрьме больше десяти лет.