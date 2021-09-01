Россияне в возрасте 18 лет смогут взять ипотеку

Представитель Сбербанка рассказал журналистам о планах организации снизить минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет.

С 1 сентября банк намерен пересмотреть условия выдачи жилищных кредитов. Теперь оформить ипотеку смогут россияне в более молодом возрасте: ранее такая возможность предоставлялась гражданам от 21 года.

Сотрудник компании сообщил корреспонденту РБК, что изменение условий по жилищным займам связано с ростом интереса молодежи к данному рынку. По мнению «Сбера», снижение возрастного ценза при выдаче ипотеки даст молодым россиянам возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки квартиры.