Афганский посол: Панджшер будет сопротивляться режиму талибов до конца

Сопротивление в афганской провинции Панджшер будет бороться до конца. Об этом посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил во время беседы с журналистами.

Дипломат выразил мнение, что сопротивление режиму движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Панджшере может распространиться на другие провинции страны.

«В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с (экс-министром обороны Афганистана. — Прим. ред.) Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына (Ахмада Масуда), и они будут сопротивляться до конца», — сказал Агбар в беседе с РИА Новости.

Панджшер сейчас является единственной неподконтрольной талибам провинцией. Она расположена к северо-востоку от афганской столицы.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации