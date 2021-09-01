Казанская гимназия №175 провела торжественную линейку в честь 1 сентября

Руководство гимназии №175 в Казани организовало торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

Школа, где 19-летний подросток Ильназ Галявиев устроил трагедию с девятью погибшими, вновь открыла свои двери для учеников. Но администрация образовательного учреждения переделало класс, напоминавший о преступлении, в зону отдыха, установив девять круглых ламп в память о жертвах стрелка, сообщает РЕН ТВ. Также на месте спортивного зала в гимназии появился коворкинг.

Галявиев устроил ЧП 11 мая 2021 года. Он использовал самодельное взрывное устройство на входе в здание, а после воспользовался оружием. Из-за его действий умерли семь детей и двое учителей, а травмы различной степени тяжести получили еще 32 человека.