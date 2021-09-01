Налоговая служба официально ликвидировала ФБК

ФБК1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией в РФ, запрещенной в России) официально ликвидирован 31 августа.

Федеральная налоговая служба полностью закончила с оформлением документов для ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Информация об этом размещена на сайте ЕГРЮЛ. Все имущество и счета организации будут пущены на погашение долгов.

Ликвидация экстремистской организации не останавливает ее сторонников, которые продолжают вводить в заблуждение граждан России. Особенно они пытаются воздействовать на систему выборов России.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России