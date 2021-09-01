Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября пересадки на наземном общественном транспорте в течение полутора часов с начала поездки стали бесплатными.

Поездки по городу станут более удобными и экономичными, за пересадку между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов теперь не придется платить, это сообщение появилось в блоге Собянина.

Для того чтобы воспользоваться этим преимуществом, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету или на сайте метро. Услуга будет подключена в течение 12 часов, говорится в сообщении. Благодаря этому экономить на проезде смогут около 500 тыс. пассажиров в день, заявил столичный градоначальник. В среднем в год получится сократить расходы на проезд на 11 тысяч рублей. Многие пассажиры смогут сократить путь на работу, не тратя при этом лишние деньги.