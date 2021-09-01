Байден не запланировал пресс-конференцию с Зеленским после переговоров

Совместная пресс-конференция по итогам переговоров президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне не состоится.

Согласно расписанию американского лидера, пресс-конференция с Зеленским не запланирована. После саммита Байден намерен принять участие в еженедельном экономическом брифинге.

В настоящее время президент Украины находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом. Переговоры лидеров государств были перенесены на 1 сентября. Причиной послужил вывод войск США из Афганистана. Завершение этой процедуры намечено на 31 августа, уточнили в Белом доме.

Ранее стало известно, что Байден и Зеленский обсудят на саммите двустороннее сотрудничество. Кроме того, участники встречи поднимут вопрос безопасности в сфере энергетики.