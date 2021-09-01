Глава европейской дипломатии назвал победу талибов в Афганистане поражением Запада

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал переход Афганистана под контроль талибов поражением Запада.

Глава европейской дипломатии в интервью радиостанции Onda Cero отметил, что произошедшее является для афганского народа катастрофой и трагедией. Вместе с этим, вся ситуация является явным поражением Запада и существенным изменением в международных отношениях.

Необходимо вынести много уроков из произошедшей победы «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), подчеркнул Боррель. В первую очередь Европе нужно учесть, как нужно иметь взаимоотношения с той частью мира, которая не принимает европейские ценности, заявил он.

Афганистан, по словам дипломата, был потерян не за десять дней, а за десять лет. Причиной тому стало то, что западные страны не смогли помочь афганскому правительству заложить основы современного государства.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации