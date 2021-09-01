Украинцы ехидно отреагировали на фото оставшегося без стула Зеленского в США

Украинцы не смогли сдержать смеха от фото одинокого президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе визита в США.

Офис украинского президента сообщил, что в присутствии главы государства были подписаны два документа в энергетической отрасли. На опубликованном в Facebook кадре Зеленский стоит один сложа руки возле двух флагов позади участвующих в подписании документов.

Украинские пользователи Сети не смогли не высказаться об этом кадре. Одни посчитали фото весьма унизительным, другие не сдержались от колкого замечания в адрес Зеленского.

«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький»; «Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?»; «"В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», — ехидно отреагировали украинцы на фото с украинским лидером.

Президент Украины прибыл в США, где проведет встречу с американским лидером Джо Байденом. Также у него запланированы переговоры с руководителями ряда министерств США.