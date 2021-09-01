«Нафтогаз» заявил о сохраняющейся возможности для Киева остановить «СП-2»

Находящийся на завершающейся стадии строительства газопровод «Северный поток — 2» все еще можно закрыть, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Украинский чиновник отметил, что несмотря на то, что проект может быть завершен на 99%, в Киеве считают возможным его остановку. Витренко уверен, что США при помощи ограничительных мер смогут это осуществить.

«И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», — заявил он.

Газопровод «Севереный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России и ФРГ. Оператор проекта Nord Stream 2 AG объявил, что «СП-2» готов на 99% еще с конца июля.

Ранее стало известно, что Варшава и Киев планируют объединить усилия против газопровода. Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Белый дом не должен допустить завершения проекта.