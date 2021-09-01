«Ъ»: стала известна причина падения Ил-112В в Подмосковье

Причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В назвали специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

Отмечается, что к падению самолета привела потеря упругости правого элерона из-за высокой температуры. В результате крушения погибли трое членов экипажа. Пилоты самостоятельно пытались потушить возгорание двигателя, считают эксперты. Огонь уже распространился дальше и потушить его было невозможно, потому что системы пожаротушения самолета были ориентированы только на двигатели. Об этом информировал «Ъ».

Во время происшествия в небе экипаж попросил посадку, остановил горящий двигатель, и самолет полетел к аэродрому в Кубинке. Разрушение тяги элерона привело самолет в нейтральное положение, после чего пилоты не смогли никак повлиять на происходящее. Напомним, что катастрофа случилась 17 августа на подготовке к форуму «Армия-2021».