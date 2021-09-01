Новые законы вступили в силу с 1 сентября в России

Россиян ожидают некоторые изменения в законах, которые начали действовать с 1 сентября 2021 года.

С начала осени в России введена гаражная амнистия, позволяющая получить в собственность землю под гаражом и само помещение, если оно было построено до 30 декабря 2004 года. Теперь больничные на детей до семи лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа. Отмечается, что для его оформления не понадобятся дополнительные документы.

Водители смогут обжаловать штраф ГИДББ удаленно через личный кабинет на сайте «Госуслуги» с 1 сентября. На дорогах также изменится знак, предупреждающий о камерах видеофиксации.

Российские студенты теперь могут получать образование одновременно на нескольких специальностях. Также с 1 сентября продажей лекарств онлайн по упрощенным правилам смогу заниматься аптеки.