Запрет на госзакупки иностранной электротехники ввели в России

Запрет на госзакупки иностранных интегральных микросхем, планшетов, ноутбуков и портативных компьютеров ввели в кабмине.

Правила госзакупки электроники изменились согласно постановлению №1432. Так, воспрещается проводить госзакупки портативных компьютеров массой до 10 кг, светильников и вычислительной техники. Об этом сообщил Минпромторг России.

Отмечается, что теперь в отношении остальной электроники будет использоваться правило «второй лишний». Теперь заказчики будут вынуждены отклонить заявки с импортной продукцией, если на закупку подан хоть один запрос с предложением отечественной электроники.

В министерстве уточнили, что под ограничения попали заграничные мониторы, томографы, эндоскопические комплексы, рентген-аппараты, электрокардиографы, коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая, навигационная и измерительная аппаратура и другая электроника.