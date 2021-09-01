Вашингтон пообещал эвакуировать из Афганистана спасшего Байдена переводчика

Вашингтон эвакуирует из Кабула афганского переводчика, который работал с американским лидером Джо Байденом и не смог покинуть Афганистан до ухода войск США.

Соответствующей информацией поделилась представитель Белого дома Джен Псаки. Издание Wall Street Journal недавно сообщило, что этот переводчик сопровождал Байдена, когда он занимал пост американского сенатора, во время его визита в Афганистан в 2008 году. Тогда афганец помог действующему президенту после вынужденной посадки вертолета из-за снежной бури.

Псаки поблагодарила его за двадцатилетнее сражение на стороне США. По ее словам, переводчик помог людям во время снежной бури, которые дороги ей. Она пообещала эвакуировать его и отдать должное службе. Сейчас он скрывается от боевиков, сообщается в материале газеты.