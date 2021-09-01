Киев и Вашингтон планируют нарастить партнерство в ядерной энергетике

Правительства Украины и США собираются нарастить сотрудничество в сферах ядерной энергетики и применения возобновляемых источников энергии.

Информация об этом приводится в общем заявлении, которое опубликовано на сайте минэнерго США. Заявление было подписано во время переговоров украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Энергетические ведомства США и Украины собираются работать над декарбонизацией экономики Киева и обеспечением безопасности его энергетики и потенциала в сфере экспорта. Страны для реализации этого плана собираются разработать и осуществить комплексные задачи в энергетическом секторе. План заключается во взаимовыгодном партнерстве в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветроэнергетики, использовании водорода и хранения энергии.