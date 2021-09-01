Гаражная амнистия начала действовать в России

Закон о гаражной амнистии вступил в силу с 1 сентября 2021 года в России. Его подписал президент РФ Владимир Путин в апреле.

Теперь автолюбители смогут бесплатно оформить в собственность свои гаражи и территорию под ними. Однако речь идет только о строениях, которые были возведены до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Также гаражи должны находится в государственной или муниципальной собственности. Кроме этого, россиянам не придется самостоятельно ставить объект на кадастровый учет. Это будут делать органы государственного или местного самоуправления.

Для оформления строения в собственность необходимо заполнить заявление и получить справку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).