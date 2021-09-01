Байден: Вашингтон больше не станет пытаться переустроить другие государства

Завершение 20-летней операции Вашингтона в Афганистане ставит точку в попытках переустроить другие страны. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Американский лидер сообщил, что завершение операции в Афганистане является не просто решением по Кабулу. По словам главы государства, оно ознаменует завершение эры больших военных миссий, которые направлены на переустройство других государств.

Байден также заявил, что у США был выбор: покинуть территорию Афганистана или начать эскалацию войны. Во время эвакуации Вашингтон надеялся на армию Афганистана, в которую входят 300 тысяч солдат, однако ошибся.

Глава государства при этом ранее сообщил о готовности Белого дома к хаосу афганской власти. Вашингтон надеялся, что 20 лет работы с афганскими военными национальных сил и вооружения принесет свои результаты и победу в конфликте с боевиками.