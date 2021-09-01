Руслан Бальбек назвал деградацией идею Арестовича назвать Украину Русь-Украина

Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича назвать страну Русь-Украина.

Бальбек назвал деградацией развитие по принципу «отнять у соседа». Он также указал на непостоянство настроения Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом депутат ГД заявил РИА Новости.

«То Украина не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию», — сказал он.

Предложение Арестовича также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила Украине назваться «Укрусью». При этом она отметила, что теперь стало понятно, над чем работают в офисе Зеленского.