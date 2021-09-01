Корнилов: европейские политики не скрывают своего разочарования Америкой

Поражение, которое Соединенные Штаты Америки потерпели в Афганистане, привело к тому, что в Евросоюзе начали переосмысливать всю картину мироустройства.

Об этом в материале для РИА Новости пишет известный политолог, историк и публицист Владимир Корнилов, рассуждая о том разочаровании, которое в странах Евросоюза испытали из-за полного провала 20-летней миссии НАТО в Афганистане.

США, отмечает Корнилов, приняв единоличное решение о выводе военного контингента из Афганистана, просто бросили в этой стране своих союзников. И этот поступок не мог не вызвать вопросов в странах, считавших себя политическими союзниками Америки. Разочарование, испытанное европейскими политикам, по словам эксперта, и ясно просматривается в их комментариях, по поводу решения президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана.

Но критика в адрес Байдена раздается и внутри США, даже от СМИ, которые ранее выступали на стороне 46-го американского президента.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Комментаторы, в основном, отмечают, что Америка из мирового демократического жандарма превратилась в геополитическую империю, сосредоточенную на отстаивании исключительно своих интересов. При этом все они соглашаются с мнением, что Соединенные Штаты сами устали играть роль «мирового полицейского».

«Империя устала, и легионы возвращаются домой», — приводит Владимир Корнилов мнение французского дипломата Аро.

При этом эксперты отмечают, что, пока Соединенные Штаты бегут из Афганистана, устраивая попутно экзистенциальный кризис в европейских политических кругах, Россия извлекает выгоду из подскочивших на небывалую высоту цен на газ.