Пентагон расширит военное сотрудничество с Украиной

Подготовленное к подписанию соглашение Украины и США расширяет оборонное сотрудничество по разведке, кибербезопасности и Черному морю, сообщает Пентагон.

По словам Остина, Белый дом одобрил пакет военной помощи Киеву на 60 миллионов долларов. В него вошли поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Ранее минобороны США сообщило о намерении приобрести системы связи и прочего оборудования для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Министерство уже обнародовало соответствующий запрос для потенциальных подрядчиков. В документе говорится, что американские власти собираются поставить на Украину три инструментальные системы посадки и комплексную радионавигационную систему.

В настоящее время украинский президент Владимир Зеленский находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Он уже провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. На 1 сентября запланирована встреча президента Украины с американским коллегой Джо Байденом.