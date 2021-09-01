Зеленский обсудил качество российского газа с министром энергетики США

Российский газ якобы является самым грязным в мире, потому что при его добыче попадает большое количество метана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер в ходе своего визита в Соединенные Штаты провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм. Стороны обсудили строительство газопровода «Северный поток — 2», а также его влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы. Во время беседы Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире из-за выбросов метана при добыче, а также якобы из-за коррупционных схем. Об этом информирует офис главы государства.

Гренхолм и Зеленский также обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Отмечается, что особое внимание представители двух стран уделили ядерной энергетики и планам по строительству реакторов АЭС на Украине. Зеленский прилетел в Вашингтон 31 августа. Его встреча с Джо Байденом запланирована на 1 сентября.