Леонков рассказал, чем Су-75 и Су-75 превосходят американский истребитель F-35

Американская боевая авиация отстает от современных российских технологий, и истребитель пятого поколения F-35 ВВС США не может составить конкуренцию представленному на авиасалоне МАКС-2021 самолету Су-75 Checkmate.

Уверенность в этом высказал военный обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, слова которого приводит информационное «Народные Новости».

Ранее итальянские журналисты высказали мнение, что новый российский военный самолет Су-75 потенциально может по всем характеристикам превзойти флагман американских Военно-воздушных сил F-35. Также итальянцы обратили внимание на то, что Су-75 имеет более выгодное соотношение «цена-качество», чем американский истребитель пятого поколения.

Комментируя эту оценку итальянских журналистов, Алексей Леонков заявил:

«СУ-75 – будущее отечественной авиации. Уже сейчас Су-57, которые стоят на вооружении, не оставляют шансов американской технике пятого поколения».

Федеральное агентство новостей / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0 / Andy Wolfe / Public Domain / wikimedia.org

При этом Леонков напомнил, что крейсерская скорость Су-57 сверхзвуковая, а F-35 может находиться в подобном режиме лишь короткое время. Также российский самолет превосходит американский истребитель по перегрузкам. Например, он может выполнять все маневры, имея на борту полный боекомплект. И арсенал вооружений, который может применять Су-57, гораздо шире того, что доступен

«Американская технология «стелс» и наша пониженной радиолокационной заметности — две разные технологии. Наша лучше. Если говорить об оснащении бортовой электроники, у Су-57 есть система второго пилота, работающая со всеми вспомогательными устройствами, облегчая работу летчику, выполнение боевой задачи. При этом система контролирует все параметры самолета», — рассказал военный эксперт.

Также Леонков напомнил, что Су-57, в отличие от новейших американских истребителей, способен видеть все, что происходит вокруг него, так как обладает сферической радиолокационной системой.

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По словам эксперта, в США отлично понимают, что их F-35 на фоне российского Су-57 не соответствует критерия боевой авиации пятого поколения, не говоря уже о F-22, который находится на самом краю этих критериев и во много уступает российским разработкам.

Однако многие страны НАТО имеют на вооружении именно F-35, несмотря на очевидные недостатки этой машины. Это произошло, благодаря военным контрактам, которыми эти страны связаны с ВПК США, хотя американская армия так и не приняла на вооружение данный самолет, заключил Алексей Леонков.