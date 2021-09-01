Пушков: в США после окончательного ухода из Кабула начался «афганский синдром»

После того, как в ночь на 31 августа, последний американский военный самолет покинул Кабул, в Соединенных Штатах Америки поднялась новая волна жесткой критики в адрес Белого дома по поводу всей политики Вашингтона в Афганистане, особенно последних решений Джо Байдена.

Об этом у себя в Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Пентагона о том, что вывод американского военного контингента их Афганистана завершен.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, яростной критике в США подвергается как общая политика Вашингтона в Афганистане, так и действия американской армии, и решения нынешнего президента страны Джо Байдена.

«Ведущие СМИ и агентства США состязаются в исполненных горечи и разочарования заголовках. У США начался "афганский синдром"», — констатирует сенатор.

При этом Пушков напомнил, что Соединенные Штаты Америки потратили на 20-летнюю войну в Афганистане 2,2 триллиона долларов, из которых примерно половину составляют прямые расходы.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

«В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны», — убежден Пушков.

Напомним: ранее командующий Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что вывод американского вооруженного контингента из Афганистана оказался завершен после того, как последний американский пилотируемый самолет С-17 в ночь с 30 на 31 августа вылете из кабульского аэропорта имени Хамида Карзая.

Военная миссия США в Афганистане продолжалась без малого 20 лет. Она была начата в сентябре 2001 года в ответ на террористические атаки 11 сентября.