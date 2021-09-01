Захарова предложила переименовать Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала переименовать Украину в «Укрусь».

Соответствующее предложение было сделано после того, как офис украинского лидера Владимира Зеленского начал задумываться о смене названия государства. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил двойное название «Русь-Украна». По его мнению, это название лишит Москву «бренда русских».

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского», — дала комментарий представитель МИД.

Захарова добавила, что раньше были вопросы по этому поводу. Она также предложила название «Укрусь» и попросила не благодарить за это. Представитель МИД РФ сделала соответствующее заявление в личном канале в мессенджере Telegram. Работники офиса уже работают над сменой названия страны, поделился Арестович.