Пушков назвал уход США из Афганистана отказом от политики «смены режимов»

Поражение США в Афганистане вслед за катастрофой в Ираке, а также неудачами в Сирии и Венесуэле означает похороны политики «смены режимов». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, слова президента США Джо Байдена о завершении эпохи переустройства других стран после выхода из Афганистана близки к сенсации, так как они означают отказ от политики «смены режимов», которой придерживались США на протяжении почти 30 лет. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Байден фактически провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США. Но трудно предположить, что убежденные интервенционисты и сторонники "экспорта демократии" сдадутся без боя», — пишет Пушков

Пушков отметил, что быстрое признание этого факта Байденом говорит, что уроки Ирана были усвоены американскими властями. По его словам, подлинный отказ от переустройства других стран может стать причиной качественного изменения роли США в мире.